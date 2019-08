Trauer um Ehrenstadtrat Paul Wachtel

Lorsch.Lorsch trauert um Paul Wachtel. Der Ehrenstadtrat verstarb am vergangenen Sonntag. Am 27. September wäre er 80 Jahre alt geworden. 22 Jahre lang engagierte er sich als Kommunalpolitiker für seine Heimatstadt. 1989 wurde er erstmals für die Parteilose Wählerschaft Lorsch (PWL) in die Stadtverordnetenversammlung gewählt, der er bis ins Jahr 2001 angehörte. Von 1989 bis 1998 war er stellvertretender Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses. Im Jahr 2001 wechselte Paul Wachtel in den Magistrat. Eine ganze Dekade lang, bis 2011, brachte er sich als Stadtrat ein. Zudem gehörte er dem Ältestenrat an und vertrat die Stadt von 2001 bis 2011 im Vorstand des Wasserbeschaffungsverbandes Riedgruppe Ost. „Er hat die PWL entscheidend geprägt“, würdigt der langjährige ehemalige Fraktionsvorsitzende Rudi Häusler die Verdienste seines Mitstreiters. Die Stadt ernannte Paul Wachtel am 30. Mai 2011 zum Ehrenstadtrat.

Engagiert für Reit- und Fahrverein

Schon knapp drei Jahrzehnte zuvor war der engagierte Vereinsmensch mit dem Landesehrenbrief ausgezeichnet worden.

Verdient gemacht hat er sich vor allem um den Reitsport. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Reit- und Fahrvereins. Von 1965 bis 1984 engagierte er sich im Vorstand, davon zwölf Jahre als Vorsitzender. Meilensteine dieser Zeit waren der Bau von Stallungen und Reiterstübchen. Hinzu kam ein Platz für große Turniere.

Aber auch abseits des Reit- und Fahrvereins hat sich Paul Wachtel vielfältig für den Sport in Lorsch eingesetzt. Der Ehrenvorsitzende des Reitvereins gehörte von 1970 bis 2011 der Sportkommission der Stadt an, deren Vorsitzender er ab 2006 war.

Eine weitere Leidenschaft von Paul Wachtel war die Fastnacht. So gehörte er dem Elferrat der Närrischen Drei an und war ab 1985 Mitglied der Zugleitung im Verein Lorscher Fastnachtsumzug. kel/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 03.08.2019