Treffsicheres Trio mit Meistertitel

Lorsch.Schützenvereine müssen inzwischen einiges an Kritik aushalten. Treffpunkte, an denen Aktive mit Waffen hantieren, werden von manchem grundsätzlich beargwöhnt oder wegen „Ballerei“ gar unter Generalverdacht gestellt. Wer aber weiß zum Beispiel, dass das Schützenwesen mit seinem Brauchtum und der langen Tradition auch zum „Immateriellen Kulturerbe“ gehört? Im bundesweiten Verzeichnis der deutschen Unesco-Kommission sind derzeit knapp 100 schützenswerte Kulturformen aufgelistet. Das deutsche Schützenwesen steht dort seit fast fünf Jahren in einer Reihe etwa mit dem Rheinischen Karneval, dem Skatspiel, der Orgelmusik oder der ostfriesischen Teekultur.

Wer das Lorscher Schützenhaus am Ortsrand im Rod besucht, dem fällt gleich an der Eingangstür das Glasschild auf, das auf das Kulturerbe hinweist. Und wer sich mit Vereinsmitgliedern um Vorsitzenden Ralf Beyer unterhält, der kann eine Menge Wissenswertes über den Schießsport aus erster Hand erfahren. Die Luftgewehre und Sportpistolen, mit denen sie trainieren, nennen die Athleten selten Waffe: „Es sind unsere Sportgeräte“, macht Beyer klar. Höchste Sorgfalt im Umgang mit den individuell justierten Waffen sei selbstverständlich.

Die Lorscher fallen immer wieder mit sehr guten Wettbewerbsleistungen auf. Weil die Luftpistolen-Mannschaft im vorigen Jahr die Bezirksmeisterschaft gewonnen hat, nominierte die Sportkommission der Stadt Lorsch die Schützen für die aktuell laufende Sportlerwahl in der Kategorie „Team des Jahres“.

Ralf Beyer, Geir Dillan und Bruno Dewald bildeten das erfolgreiche Trio, das in der Disziplin „Luftpistole aufgelegt“ den Titel holte. „Wir sind halt gut“, meint der Schützenchef über die Tatsache, dass Lorscher Aktive bei diversen Schießsportvergleichen im Bezirk regelmäßig vordere Plätze belegen. Seit 1958 gibt es den Verein, der derzeit 140 Mitglieder zählt. Sven Hartmann holte 1998 sogar den WM-Titel.

Lichtschießen für die Jüngsten

Geschossen wird mit Kurz- und Langwaffen – von der Luftpistole über eine Distanz von zehn Metern angefangen bis zum Gewehr über 50 oder 100 Meter. Sogenannte Perkussionswaffen sind im Lorscher Verein nicht in Gebrauch. Neuheit beim Schützenverein wird eine Lichtschießanlage sein. Nachdem die Probephase gut ankam, will der Vorstand nun eine eigene Anlage kaufen. Sie ist besonders für die Jugend interessant. Denn sie ermöglicht, dass schon Nachwuchs unter zwölf Jahren in den Sport einsteigen kann.

Wer als Hobby-Sportschütze erfolgreich sein will, sollte die Anforderungen in dieser Disziplin nicht unterschätzen. Ähnlich wie das Skispringen sei es „sehr viel Kopfsache“, meint Geir Dillan. Der Meisterschütze ist vor zehn Jahren aus Nordnorwegen nach Lorsch zugezogen. Nach einem intensiven Training im Schützenhaus sei er mitunter „müder als nach dem Joggen“, sagt der 54-Jährige, der als Fotograf in Ludwigshafen beschäftigt ist.

Als eine „sehr anstrengende und sehr anspruchsvolle Sportart“ bezeichnet auch Ralf Beyer das Schießen. Kraft, Ausdauer und Konzentration müssen stimmen, listet der Schützen-Chef auf, der beruflich als IT-Projektmanager arbeitet. Ohne gute Fitness, entsprechende Armkraft, ruhige Atmung und eine ruhige Hand ist es schließlich schlicht unmöglich, rund 45 Minuten konzentriert zu zielen und zu treffen.

Beyer hat seine Jugendjahre in den USA verbracht, in Virginia ist er auch auf die Jagd gegangen. Jahre später, daheim in Lorsch, habe er zusammen mit seinem Sohn einen Sport gesucht. Zunächst hätten sie sich dem Golfspiel gewidmet, berichtet Beyer. Dann aber habe man den Schützenverein entdeckt. Sohn Jason übernimmt im Lorscher Verein inzwischen auch ehrenamtlich Verantwortung. Er engagiert sich als Jugendleiter.

Auch für „Spätzünder“ attraktiv

Der Schießsport sei auch etwas für „Spätzünder“, meint Bruno Dewald, der erst vor drei Jahren und damit vergleichsweise spät ins Training eingestiegen ist. Man müsse zudem „keinen athletischen Körper“ haben, witzelt Geir Dillan – und könne trotzdem auf höchstem Niveau erfolgreich sein. Die Sportart halte geistig und körperlich fit, betont auch Beyer. Selbst bei der DM sei mancher auch mit über 80 Jahren dabei.

Dreimal wöchentlich wird trainiert, vor Meisterschaften öfter. Der Lorscher Verein verfügt über eine digital ausgerüstete moderne Anlage. Gute Schützen wie Beyer sind bis auf wenige Wochen fast ganzjährig bei Rundenwettkämpfen oder Meisterschaften gefragt. Im Juni steht die Hessenmeisterschaft auf dem Kalender mit Qualifikationsmöglichkeit für die DM. Die Aktiven zeigen sich zuversichtlich, dass Lorscher auch dort wieder vertreten sind.

Wer den Sport kennenlernen will, sollte sich den 4. und 5. April vormerken. Dann ist jeder Interessierte zum Ostereierschießen willkommen – falls die Schützen die Veranstaltung mit bis zu 3000 Besuchern nicht wegen des Coronavirus absagen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.03.2020