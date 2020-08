Trotz Corona: Theater in Einhausen sicher

Lorsch/Einhausen.Städtische Liegenschaften in Lorsch werden derzeit wegen Corona weder an Privatleute für Feiern noch an gewerbliche Veranstalter vermietet. Bis zum Jahresende soll diese Regelung zum Infektionsschutz gelten. Diese Verlängerung hat der Magistrat in dieser Woche beschlossen. Zu den städtischen Liegenschaften gehört unter anderem die Nibelungenhalle, die im Frühjahr dem Theater Sapperlot als

...