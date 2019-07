Trubel im Becken vor der Sommerpause

Einhausen.Kurz bevor im Hallenbad zur sommerlichen Generalreinigung das Wasser abgelassen wird, herrschte im Becken noch einmal richtig viel Trubel. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat den Reigen der Ferienspiele 2019 in Einhausen am Samstag eröffnet. 42 Kinder hatten sich dafür angemeldet. In zwei Gruppen ging es von 9 bis 11 und von 11 bis 13 Uhr ins erfrischende Nass. Voraussetzung für

...