Über 200 Freiwillige spendeten Blut

Lorsch.Der Blutspendetermin am vergangenen Wochenende in der Nibelungenhalle begann verhalten. Nach zwei Stunden verzeichneten die Organisatoren von der Lorscher Ortsvereinigung des Roten Kreuzes (DRK) gerade einmal 85 Personen, die ihr Blut spenden wollten. In den späten Nachmittagsstunden bis in den frühen Abend lief es dann jedoch besser.

Mehr als 20 Erstspender registriert

Als die

...