Über 50 schöne Foxterrier in Lorsch zu sehen

Lorsch.Besucher mit klangvollen Namen sind am kommenden Wochenende in Lorsch zu Gast. Sie heißen zum Beispiel Clarie vom Eckstein, Nele von den Färberfelsen oder Blue Diamond beziehungsweise Ashley vom Gronauer Tal oder auch David von den Schönen Bergen. Besonderheit: Es handelt sich um Vierbeiner. In Lorsch kommen am Sonntag (9.) einige der sehenswertesten Foxterrier aus ganz Deutschland

...