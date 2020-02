Über den Wahnsinn der Gegenwart

Patrizia Moresco gastiert mit „#Lach_mich“ im Sapperlot. © Sapperlot

Lorsch.Das Theater Sapperlot weist auf einen Auftritt der Kabarettistin Patrizia Moresco hin, die an diesem Freitag, 28. Februar, ab 20.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der ehemaligen Tabakscheune in Lorsch (Stiftstraße 18) mit ihrem aktuellen Solo-Programm „#Lach_mich“ gastiert. In einer Pressemitteilung der Veranstalter heißt es:

„Die Welt steht Kopf, da kann einem schon mal der Humor in die Faltencreme fallen – nicht so der Moresco. Eine Frau, ein Wort, ein Gag, immer groß und niemals artig. Seit vielen Jahren mischt die Kabarettistin die deutschsprachige Comedy-Szene auf und begeistert dabei immer wieder aufs Neue.

In ihrem sechsten und jüngsten Soloprogramm ,#Lach-mich’ setzt die Italienerin mit schwäbischem Migrationshintergrund da an, wo sie bei ihrem letzten Programm ,Die Hölle des positiven Denkens’ aufgehört hat. Sie lässt sich ungebremst, über den Wahnsinn unserer Gegenwart aus. Vor nichts und niemanden macht sie halt, schon gar nicht vor sich selbst.“

Eintrittskarten gibt es unter anderem im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6) in Bensheim, Telefon: 06251/1008-16. red

