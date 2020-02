Lorsch.„Selten waren in der Kabarettszene die Meinungen über ein Programm gespaltener“, kündigt das Theater Sapperlot den Auftritt von Matthias Egersdörfer, Claudia Schulz und Andy Maurice Mueller am kommenden Donnerstag, 13. Februar, 20.30 Uhr, an. Mit der „intelligenten Überschreitung aller Tabus“ tauchen die drei Protagonisten demnach „tief in menschliche Abgründe hinab und baden dort in seelischen Grausamkeiten“. Die Beschreibungen des Publikums schwanken laut Ankündigung zwischen „abartig, menschenverachtend und großartig, genial“. red/Bild: Minx/Sapperlot

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.02.2020