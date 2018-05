Anzeige

Lorsch.Fehlinvestition, Steuerverschwendung: Deutlich und hart ging die Bergsträßer Linkspartei in der vergangenen Woche mit der neuen Aussichtsplattform an der Lorscher Weschnitzinsel ins Gericht (der BA hat berichtet). Hat die Fraktion mit Christiane Hennrich und Bruno Schwarz sowie der Heppenheimer Stadtverordnete und Landtagskandidat Yannick Mildner mit ihrer Kritik Recht, dass der Beobachtungspunkt deutlich zu niedrig sei, um seinen Zweck zu erfüllen? Um das zu überprüfen, hilft nur ein Besuch vor Ort – der BA war dort. Entstanden ist dabei ein Panorama-Foto, das den gesamten Ausblick zeigt: von der derzeit gesperrten Postbrücke links bis zur Lorscher Stadtgrenze am Mönchskreisel rechts. Hennrich und Co. hatten vorgerechnet, dass Besucher auf der Plattform genau 81 Zentimeter höher stehen, als wenn sie sich auf dem Außendamm des ehemaligen Arms der Neuen Weschnitz positionieren würden.

Sieben Fragen will die Fraktion in der nächsten Sitzung des Bergsträßer Kreistags beantwortet wissen. Unter anderem soll geklärt werden, wer an der Planung beteiligt gewesen war. Dazu will die Linkspartei Stellungnahmen der Kreisverwaltung sowie des Gewässerverbands einholen lassen.

Dessen Geschäftsführer Ulrich Androsch kann die Kritik nicht nachvollziehen, wie er vergangene Woche auf BA-Nachfrage erklärte. Allerdings räumte er ein, dass auch darüber nachgedacht wurde, einen höheren Turm zu errichten. Die Kosten dafür wären jedoch deutlich höher als für die 30 000 Euro teure Plattform gewesen. lok/Bild: Karlein