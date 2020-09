Lorsch.Eine Unfallflucht in Lorsch meldete gestern die Polizei. In der Nacht vom Montag auf Dienstag ereignete sie sich in der Bismarckstraße.

Ein weißer Toyota Yaris wurde in der Zeit ab 22 Uhr dabei im rückwärtigen Bereich links „nicht unerheblich beschädigt“, wie die Polizei mitteilt.

Die Ermittler bezifferten den Sachschaden gestern auf etwa 1400 Euro.

Bei dem

...