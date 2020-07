Unfall in der Neckarstraße

Lorsch.In der Neckarstraße kam es Mitte der vergangenen Woche zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Wochenende meldete, ereignete er sich in der Zeit zwischen 7.40 Uhr und 14.15 Uhr am Mittwoch in der Neckarstraße 17.

Geparktes Auto beschädigt

Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto an der vorderen linken Seite des Stoßfängers touchiert. Die Polizei sucht Zeugen, die einen Vorfall im genannten Zeitraum beobachten konnten oder Hinweise liefern können.

Hinweise werden telefonisch erbeten, und zwar unter der Rufnummer 06252/7060 bei der Polizeistation in Heppenheim. pol

