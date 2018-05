Anzeige

Lorsch.Bei einem schweren Unfall auf der Bensheimer Straße wurden gestern zwei Personen schwer verletzt. Gegen 14 Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Rettungsdienst, nachdem zwei Autos an der Einmündung zum Zubringer zur Bundesstraße 460 zusammengestoßen waren. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Skodas die Bensheimer Straße in Richtung Lorsch.

Mit Hubschrauber in die Klinik

Ein 80-jähriger Mercedesfahrer fuhr in die Gegenrichtung und wollte an der Einmündung auf den Zubringer abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß.

Die junge Frau wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die Strecke in beide Richtungen längere Zeit voll gesperrt. pol