„Unseren Tieren ist Corona relativ egal“

Lorsch.Für Mitte März war der Saisonstart in Lauresham vorgesehen. Der Termin fiel bekanntlich ins Wasser. Nicht das Wetter, sondern die Corona-Krise verhinderte die termingerechte Öffnung des Freilichtlabors. Das ist alles andere als schön für das Ausflugsziel in Lorsch und die künftige Besucherstatistik. Schließlich war zuletzt auch in den kommunalpolitischen Gremien darüber diskutiert worden, wie sich die Besuchszahlen rund um das Welterbegelände Kloster Lorsch steigern lassen. Mit einigen attraktiven Neuerungen hatte man von Seiten der hessischen Schlösserverwaltung und Lauresham seitdem reagiert.

Eintritt kostenlos

Dazu gehört zum Beispiel, dass jetzt an Thementagen der Eintritt frei ist. Auch zum Saisonstart wäre der Einlass gratis gewesen. Nun aber mussten wegen des Virus ausnahmslos alle Interessierten draußen bleiben und in der Statistik steht erst einmal eine Null zum Start.

Wie viele andere Kultureinrichtungen, versucht auch Lauresham, die Zeit der Corona-Krise mit digitalen Angeboten zu überbrücken. Mit Informationen über Projekte wie etwa über die frühmittelalterlichen Ackerhochbeete, die sogenannten Wölbacker, oder den Bau eines weiteren Grubenhauses, halten Lauresham-Leiter Claus Kropp und seine Mitarbeiter Interessierte online auf dem Laufenden.

Ein gleichwertiger Ersatz zum sinnlichen Erleben der fernen Vergangenheit ist das natürlich nur bedingt. In Lauresham führt das begehbare Modell eines Herrenhofs zur Zeit Karls des Großen auf sehr anschauliche Art und Weise direkt ins Mittelalter. Anziehungspunkt für die meisten Lauresham-Besucher sind die lebenden Tiere. Auf dem Gelände spazieren Hühner und schnatternde Gänse herum, Schweine und Schafe sind auf abgezäunten Flächen aus der Nähe zu bewundern. Die unbestrittenen Stars sind die großen Ochsen, denen man sogar beim Arbeiten auf dem Feld zuschauen kann und so einen Eindruck davon erhält, wie mühselig der Alltag anno dazumal war.

David und Darius gehören der Rasse Rätisches Grauvieh an und sind so beliebt beim Publikum, dass es von den beiden Schwergewichten auch Plüsch-Versionen gibt, die als Souvenir verkauft werden.

Nachwuchs wird eingearbeitet

Die beiden inzwischen elf Jahre alten Ochsen versehen ihren Dienst aber auch noch immer zuverlässig in Lauresham. Darius steht zwar schon mit einem Bein in Rente, sein fleißiger Nachfolger Dodo ist aber schon bereit, künftig mehr Arbeit zu übernehmen. Und mit weiterem Nachwuchs wird gerade trainiert.

Drei von den vier jungen Leuten, die momentan ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in Lauresham absolvieren, kümmern sich gemeinsam mit Claus Kropp darum, dass die neuen Jungtiere sich an das erforderliche Geschirr gewöhnen und die Kommandos lernen. Niedlich wie die Plüschtiere beziehungsweise wie aus dem Bilderbuch sehen die kleinen Rinder aus, die Dimo und Don heißen und jeden Tag dazulernen. Weil die beiden Tiere der nächsten Generation aber noch kein Jahr alt sind, werden sie noch nicht regelmäßig für Arbeitseinsätze herangezogen. Das werde erst ab einem Alter von zwei oder zweieinhalb Jahren so weit sein, sagt Kropp.

Insgesamt sind im experimentalarchäologischen Freilichtlabor derzeit drei ausgewachsene Ochsen, zwei Kühe sowie vier Bullenkühe daheim. Kaspar und Kuno heißen die Jungtiere des Rätischen Grauviehs, die bereits in Lorsch geboren wurden, und zwar von den Mutterkühen Nelly beziehungsweise Nischa.

Mehrere Standorte für Großrinder

Auf große Rindviecher kann man in Lorsch aber nicht nur in Lauresham treffen. An der Wattenheimer Brücke und nahe der Tabakscheune sind Tiere des internationalen Auerrind-Rückzüchtungsprojektes zu sehen. Am Winterstandort Wattenheimer Brücke grasen die drei weißen Chianina-Kühe gemeinsam mit dem Sayaguesa-Bullen Leo. An der Tabakscheune stehen der Chianina-Bulle Bruno und das Watussi-Rind Dambia. Alvarez wiederum ist derzeit auf dem Grüngelände unweit des Besucherinfozentrums daheim.

Wegen der Corona-Krise bleiben die Rinder möglicherweise etwas länger als zunächst vorgesehen auf den jetzigen Arealen, so Kropp, der auch Projektleiter des Auerrind-Projektes ist und Vorsitzender des Vereins „Große Pflanzenfresser“. Am Zuchtstandort Frankenstein in Rheinland-Pfalz wurde in dieser Woche das erste Kalb der zweiten Kreuzungsgeneration (F2) geboren. Aber auch in Lorsch wird schon in Kürze wieder Nachwuchs erwartet.

An Ostern sollen die weißen Chianina-Kühe kalben. Und auch Dambia ist trächtig.

Wann Lauresham wieder öffnen darf, weiß hingegen derzeit noch niemand. Zumindest den Lauresham-Tieren sei die Corona-Pandemie aber „relativ egal“, freut sich Kropp, dass das Virus den robusten Rassen offenbar nichts anhaben kann. Bis die strengen Erlasse aufgehoben sind und Publikumsbesuch in Lorsch wieder möglich ist, nutzen die Mitarbeiter die Zeit, um die jahreszeitlich erforderlichen Arbeiten zu erledigen – die Äcker im Freilichtlabor zu bestellen und die Gärten zu pflegen.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.03.2020