Urkunden und Taler für Treue zur SPD

Lorsch.Zum Neujahrskaffee der Lorscher Sozialdemokraten hatten sich mehr als 40 Mitglieder eingefunden, darunter auch drei neue, die von der Vorsitzenden Brigitte Sander begrüßt wurden. Gekommen waren auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht und der Kreisvorsitzende Marius Schmidt. Liedbeiträgen steuerten Barbara Schütze, mit Gitarre, und Desirie Sander bei.

Brigitte Sander erinnerte im Rückblick an die nicht so gut wie erwartete gelaufene Landtagswahl. Die Themen Bildung, Mobilität und bezahlbarer Wohnraum hätten bei der Bevölkerung nicht genügend Unterstützung erfahren. Sie erinnerte an die Europawahl am 26. Mai. „Hier sollten wir mit allen Kräften für eine hohe Wahlbeteiligung sorgen und uns für ein demokratisches Europa einsetzen, damit die nationalistischen Parteien nicht noch stärker werden“, forderte sie.

Die Fraktion habe mit diversen Anträgen versucht, bestimmte Ziele durchzusetzen, sei aber leider meistens überstimmt worden. Es gebe aber für die Zukunft weitere wichtige Themen, die diskutiert werden müssten. Brigitte Sander nannte die Nibelungenhalle, die Sporthalle im Ehlried, eine neue Grundschule, das Dauerthema Parkplatz-Ost, den sozialen Wohnungsbau und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Sie erinnerte auch daran, dass Frauen vor 100 Jahren erstmals wählen durften. Wegbereiterin war eine SPD-Reichstagsabgeordnete und Gründerin der Arbeiterwohlfahrt.

Brigitte Sander, Christine Lambrecht und Marius Schmidt ehrten langjährige SPD-Mitglieder und lobten deren Treue zur Partei. In Abwesenheit geehrt wurden Kerstin Koob für 35 Jahre und ihr Ehemann Rainer für 40 Jahre. Seit 40 Jahren Mitglied ist auch Peter Moll. Der Architekt kommt aus Heppenheim, war dort Stadtverordneter, und kam 1993 mit seiner Ehefrau nach Lorsch. Er ist auch Mitglied der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, im Ortsvereinsvorstand engagiert und beim Partnerschaftsverein.

Ebenfalls 50 Jahre dabei ist Regine Roggenbuck. Sie kam aus dem Sudetenland 1977 nach Lorsch. Sie war Sozialarbeiterin, lange Jahre im SPD-Vorstand engagiert, ist Mitglied bei der Arbeiterwohlfahrt, der Schutzgemeinschaft Wald und beim DRK. Karl Friedrich Lammel wurde in Lohfelden bei Kassel geboren. Dort trat er vor 50 Jahren auch in die ein. Aus beruflichen Gründen verschlug es ihn 1977 nach Lorsch. Er ist Mitglied im Vorstand der Arbeiterwohlfahrt und aktiv bei den Altersturnern der Tvgg. Alle wurden mit Urkunden, Klostertalern und Büchern geehrt.

Im vergangenen Jahr habe die SPD viele Fehler gemacht, so Lambrecht in ihrer Rede. Viele Dinge, die die SPD ins Laufen gebracht habe, seien in der Wahrnehmung untergegangen. Dazu zählte die Wiedereinführung der paritätischen Krankenversicherung, bei der die Arbeitgeber auch 50 Prozent zahlen müssten. Es gebe eine Familienentlastung durch die Abschaffung der kalten Progression, eine Erhöhung des Kindergartengeldes, eine gebührenfreie Kindergartenbetreuung und eine Änderung des Grundgesetzes. Danach könne der Bund bei der Schule in die Länderhoheit eingreifen und sie finanziell unterstützen. Leider stoße das auf den Widerstand der Länder. Es sei nicht zu verstehen, dass sie aus Prinzip darauf verzichteten unter anderem für Schulrenovierungen und eine verbesserte Ausstattung (Digitalisierung) zu sorgen.

Engagiert in den Wahlkampf

Die SPD habe für eine Verbesserung in der Pflegeversicherung gesorgt und dafür, dass Menschen nicht für immer in Hartz IV landen müssten. Die Europawahl stelle eine Herausforderung dar. Man dürfe sich nicht auf einfache Lösungen verlassen. Ein EU-Austritt sei keine Lösung. Man dürfe sich nicht auf „Rattenfänger“ einlassen, warnte sie. Auch in der Bundesrepublik werde gezündelt. Die EU dürfe nicht infrage gestellt werden. Sie sei wichtig für Deutschlands Export. Die EU-Länder müssten sich einig sein, um international wirken zu können. Ein Land allein könne nichts gegen die Wirtschaftsmächte USA und China unternehmen.

Die EU sei auch ein Erfolgsmodell für den Frieden. Es müsse verteidigt werden. Einfache Lösungen seien keine Hilfe, um bessere sei zu ringen, das sei gelebte Demokratie. Dazu gehörten unabhängige Presse und Justiz. Lambrecht betonte, dass die SPD eine Chance habe, den EU-Wahlkampf zu gewinnen. Umfragen, die von einem 14-Prozent Ergebnis sprächen, „sollen uns nicht jucken“. Die SPD habe immer noch 400 000 Mitglieder. Wenn die sich engagierten, müsste das gelingen. „Deshalb“, forderte sie, „lasst und diesen Wahlkampf engagiert angehen“. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.01.2019