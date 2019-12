Vandalismus vor Einkaufsmarkt

Stadtfest

„Blaues Wunder“ bleibt ein großer Erfolg

Wer schön feiern möchte, sollte vorher überlegen, was er sich leisten kann. In Lorsch war die Diskussion darüber, was Feste kosten dürfen, ohne zu große Finanzlöcher in den Etat zu reißen, gerade mitzuerleben. Allen Ernstes ...