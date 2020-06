Verdacht auf Fahrt unter Drogeneinfluss

Lorsch.Weil er vermutlich berauscht am Steuer saß und zudem noch Drogen einstecken hatte, muss sich ein 31 Jahre alter Mann nach einer Verkehrskontrolle in Lorsch am Sonntag, 7. Juni, strafrechtlich verantworten.

Zivilfahnder hatten den Hemsbacher gegen 19 Uhr in der Friedenstraße gestoppt. Bei der Kontrolle waren den Beamten nach Angaben der Polizei bereits körperliche Anzeichen aufgefallen,

...