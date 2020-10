Verein hatte Strafanzeige gestellt

Lorsch.Zu unserem Bericht, „Ohne Angeklagten gab es keine Verhandlung“ (vom 27. Oktober), in dem es um den Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gegen ein früheres Mitglied des Lorscher Rassegeflügelzuchtvereins und einen vom Gericht verhängten Strafbefehl ging, hat uns nunmehr eine Pressemitteilung des Vereins erreicht.

In dieser stellt der Vorstand klar, dass dem Züchter aus Hemsbach bereits zum 31. Dezember 2016 aufgrund der nicht artgerechten Tierhaltung beide Parzellen sowie die Mitgliedschaft gekündigt wurden. Nachdem man sich Zutritt zu den Parzellen verschaffen durfte und dort die toten Tiere sowie noch cirka zehn lebenden Hühner auffand, habe man umgehend Strafanzeige bei der Polizei gestellt und somit erst eine gerichtliche Aufarbeitung in die Wege geleitet.

Wegen der seinerzeitigen Vogelgrippe in Hessen habe für alle Tiere in der Anlage „Stallpflicht“ bestanden. Der Außenbereich der Parzellen sei deshalb nicht einsehbar gewesen. Erst nach Kündigung der Mitgliedschaft des Züchters und Ablauf der Kündigungsfrist habe der Vereinsvorstand die Stallungen betreten können.

Tiere heute bei bester Gesundheit

Kontrollen durch das Veterinäramt habe es in der gesamten Pachtzeit des Züchters lediglich eine einzige gegeben, die aufgrund einer Anzeige durch eines der Vereinsmitglieder vorgenommen wurde, heißt es in einer früheren Stellungnahme des Rassegeflügelzuchtvereins. Die überlebenden Tiere, mittlerweile sieben Jahre alt und in Obhut eines Vereinsmitglieds, erfreuen sich nach wie vor bester Gesundheit. gs/red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 31.10.2020