Verein Noah unterstützt Altersheime in Armenien

Lorsch.Armenien ist stark von der Corona-Pandemie betroffen. Bei einer Einwohnerzahl von rund 2,9 Millionen Menschen gab es bisher über 25 000 bestätigte Fälle und fast 500 Tote. Im internationalen Vergleich steht damit das Land nicht gut da. „Die höhere Zahl der Infizierten mag an der mangelnden Infrastruktur des Gesundheitssystems, an einer unglücklichen Kommunikation und auch an der anfangs

...