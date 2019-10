Verein sorgt sich um die Zukunft des Paulusheims

Lorsch.Zu einer gut besuchten Generalversammlung begrüßte Thomas Dreiss, Vorsitzender des Vereins Jugend- und Sozialwerk, nicht nur Mitglieder des Vereins, sondern außerdem Nutzer des Paulusheims. Denn um dieses kümmert sich der Verein. So klein – gemessen an der Zahl der Mitglieder – der Verein ist, so groß ist doch die Zahl derer, die das Paulusheim regelmäßig nutzen.

In seinem Bericht

...