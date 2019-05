Vereinigte Weschnitz ein Vorzeigeprojekt

Lorsch.Sonnenschein und dunkle Gewitterwolken in der Ferne tauchen Weschnitz und Wiesen in ein kontrastreiches Licht. Libellen tänzeln am Ufer, und aus dem tiefen Gras beschwert sich ein gefiederter Bewohner lautstark piepsend über den ungebetenen Besuch. Aus dem Wasser ragt etwas Unpassendes in die Höhe: Offensichtlich eine Matratze, die mit dem Hochwasser der vergangenen Tage angeschwemmt wurde und

...