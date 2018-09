Verfassung wird geändert

Lorsch.Mittlerweile hat der Wahlkampf zur Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober begonnen. Gleichzeitig erfolgt an diesem Tag auch eine Volksabstimmung über die Änderung der Hessischen Verfassung. Was geändert werden soll – etwa die Abschaffung der immer noch in der Verfassung stehenden Todesstrafe – will der SPD-Landtagsabgeordnete Norbert Schmitt an einem Informationsabend erklären. Dazu laden die Lorscher Sozialdemokraten für den 9. Oktober um 19 Uhr die Bevölkerung ins Back- und Brauhaus ein.

Wie die Vorsitzende Brigitte Sander erklärt, werde es eine überparteiliche Veranstaltung sein, bei der jeder Gast Fragen stellen kann. „Mit der vorgesehenen größten Änderung der Hessischen Verfassung seit 72 Jahren wird sichergestellt, dass die Verfassung für heutige und zukünftige Herausforderungen gewappnet ist“, so Schmitt. Er hat in der Verfassungskommission des Hessischen Landtags mitgearbeitet.

Große Mehrheit erhofft

Es lohne sich, zu informieren, damit viele Wähler den vorgesehenen Änderungen der Verfassung zustimmen können. Eine Änderung der Verfassung sollte immer mit einer großen Mehrheit erfolgen, meint Schmitt. Es sei erfreulich, dass die vorgesehenen Änderungen auch in den politischen Gremien, mit wenigen Ausnahmen, einheitlich getroffen worden seien. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.09.2018