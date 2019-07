Verkehrsschild aus Rahmen geschlagen

Lorsch.Ein Verkehrsschild, das den Fußgängerüberweg in der Lorscher Lindenstraße kenntlich macht, ist zwischen dem 22. und 23. Juli so stark beschädigt worden, dass es ausgewechselt werden muss. Die Stadt Lorsch hat den Vorfall am Mittwoch, 31. Juli, bei der Heppenheimer Polizei angezeigt. Die Beschädigung schlägt nach Angaben der Polizei mit 650 Euro zu Buche. Das herabhängende rechteckige Schild

...