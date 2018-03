Anzeige

Der Vorsitzende Josef Wanke, bereits 88 Jahre alt, glaubt, dass es gelingen werde, nominell einen Vorstand zu bekommen. Er selbst werde allerdings nur noch „auf Zeit“ für sein Amt zur Verfügung stehen.

Geplant für dieses Jahr ist die Teilnahme am Sudetendeutschen Tag in Augsburg (20. Mai), die Vertriebenen-Wallfahrt nach Maria Einsiedel (24. Juni), das BdV-Stiftungsamt in der katholischen Kirche St. Nazarius (17. November) und die Adventsfeier im Karolinger Hof (16. Dezember). Die monatlichen Treffen im Back- und Brauhaus bleiben auch bestehen. Der Lorscher BdV-Vorsitzende hofft auf eine rege Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und dass sich einige Mitglieder finden werden, um ein Vorstandsamt zu übernehmen. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 03.03.2018