Viele Gebühren in 2020 aussetzen?

Lorsch.„Trotz vielerlei Lockerungen haben die meisten Bereiche immer noch unter den Folgen der CoronaKrise zu leiden“, so die Lorscher CDU. Es sei „noch in keinster Weise absehbar“, wann ein regulärer Betrieb wieder möglich ist. „Wir möchten in Lorsch vor Ort das tun, was uns möglich ist, um Handel, Gastronomie, Kultur und Vereine nach besten Kräften zu unterstützen. Dabei wollen wir als CDU weitere

...