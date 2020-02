Viele Geburtstagsgäste bei Anna Maria Schubert

Lorsch.Anna Maria Schubert geborene Rhein feierte am Montag ihren 97. Geburtstag. Die gebürtige Lorscherin arbeitete nach ihrer schulischen Ausbildung in der Zigarrenfabrik. Dreimal wurde sie im Krieg dienstverpflichtet und war zuletzt bei der Motorenfabrik Junkers in Kassel. Nach ihrer Rückkehr nach Lorsch war sie wieder in der Zigarrenfabrik tätig. Eine weitere berufliche Station war die Firma Adrema in Heppenheim.

Insgesamt arbeitete sie 46 Jahre und ging 1983 in den wohlverdienten Ruhestand. Verheiratet war die Jubilarin mit Kurt Schubert, der vor zwölf Jahren verstarb. Über 50 Jahre ist Anna Maria Schubert schon beim Roten Kreuz, 45 Jahre in der SPD und auch bei der Arbeiterwohlfahrt und im Naturschutzbund. Entsprechend viele Gäste kamen, um Glückwünsche zu überbringen. So auch Erster Stadtrat Klaus Schwab, der für die Stadt Lorsch gratulierte. df

