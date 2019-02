Viele Glückwünsche für Hildegard Schöpsdau

Lorsch.Ihren 80. Geburtstag feierte am Freitag Hildegard Schöpsdau. Zu den vielen Gästen, die der Lorscherin persönlich gratulierten, zählten unter anderem auch Bürgermeister Christian Schönung und Renatus Keller, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Lorsch.

Geboren und aufgewachsen ist die Jubilarin in Landau in der Pfalz. Nach einem Lehrerseminar in Kaiserslautern war sie insgesamt 13

...