Viele Glückwünsche für Walter Henkes

Lorsch.Auch wenn man ihm sein Alter nicht ansieht, am vergangenen Dienstag feierte Walter Henkes seinen 80. Geburtstag – und in seiner Heimatstadt Lorsch ist er bekannt, wie der sprichwörtliche bunte Hund. Dass ihn so viele Menschen kennen, liegt einmal daran, dass Walter Henkes fast 30 Jahre als Mitarbeiter des städtischen Bauhofes einen großen Teil seiner Arbeit in der Öffentlichkeit ausübte, aber

...