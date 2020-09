Viele laufen an Benedikt einfach vorbei

Lorsch.Wenn man am Sonntagnachmittag über den Benediktinerplatz geht, kann man dort Dr. Günter Huber am Denkmal des Namensgebers des Platzes treffen. Der Mediziner im Ruhestand informiert seit über einem Jahr die Passanten über das Wirken des Kirchenmannes. Dem 72-jährigen Katholiken ist es schon oft aufgefallen, dass Besucher des Klosters Lorsch an der Sandsteinstatue vorbeigehen, ohne sie zu

...