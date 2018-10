Viele Motorradfans freuen sich

Als kleiner Junge aus Heppenheim erinnere ich mich noch sehr gerne an die Motorradrennen am Lorscher Riedring. Haben wir doch immer versucht, aus Geldknappheit durch die Absperrungen zu schlüpfen, die schon an der Weschnitz angebracht waren, was nicht immer gelang – doch manchmal schon. Um so größer war die Freude, wenn man es geschafft hatte und die damals schon Hochleistungsmaschinen genannten Motorräder wie Horex , BMW, Puch usw. knattern hörte. Je näher wir am Geschehen waren, desto aufgeregter waren wir, wenn sich der Lärmpegel in die Kategorie „ohrenbetäubend“ einstufen ließ.

Doch das war einmal, und nur wenige hätten geglaubt, dass sich diese Rennen – anders als damals auf der historischen Strecke, nämlich auf dem Riedring – wiederholen könnten. Auch wieder wie damals – nur etwas anders – freuen sich viele Motorradfans, die in die Jahre gekommenen, aber sehr gut erhaltenen Maschinen im Originalton „knattern“ zu hören und fahren zu sehen – mit zum Teil spannenden Duellen.

Was spricht gegen dieses Event? Wenn der SPD-Stadtverordnete meint, er könne die Welt sauberer machen, wenn diese Maschinen im Museum landen, kann man nur den Kopf schütteln. Es fehlt gerade noch, dass die Fahrer mit ins Museum gehen.

Jedenfalls würden sich viele Menschen aus der nahen und fernen Umgebung freuen, wenn diese Rennen noch eine Weile stattfinden würden.

Peter Auer

Lorsch

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.10.2018