Vier schnelle Jungs wollen Mannschaft des Jahres werden

Lorsch.Ein Tanz-Duo, ein Schützen-Trio und ein neunköpfiges Tennisteam gehören diesmal zu den Kandidaten für die Wahl der „Mannschaft des Jahres“ der Stadt Lorsch – und ein klassisches Leichtathletik-Quartett ist ebenfalls Anwärter für den Titel. Die Männer-Staffel ist zugleich das jüngste der vier Bewerber-Teams. Jonas Hedderich, Thomas und Ulrich Schneider sowie Clemens Knatz bilden die schnelle Mannschaft, die für den LCO (Leichtathletikclub Olympia) startet und im vorigen Jahr den ersten Platz bei der Südhessischen Meisterschaft holte. Mit einer Zeit von 45,42 Sekunden siegten die Lorscher bei dem Wettkampf in Darmstadt.

Erstmals sind die vier jungen Sportler dabei in dieser Formation angetreten und waren gleich erfolgreich, berichtet Markus Hascher, der die derzeit einzige Staffel der Olympia trainiert, nicht ohne Stolz. Es ist für viele Vereine gar nicht mehr selbstverständlich, vier Sportler in den eigenen Reihen zu finden, die die Wettkampfanforderungen erfüllen. Längst haben sich deshalb viele Startgemeinschaften zusammengefunden. Die Lorscher Olympia dagegen kann mit dem eigenen Nachwuchs punkten und stellt ein komplettes Lorscher Team.

Die vier Athleten sind alle schon von Kindesbeinen an beim LCO aktiv und nicht nur als Staffelläufer ein Gewinn, sondern holen auch vordere Plätze als Hochspringer oder Hürdenläufer. Thomas Schneider, bereits Hessenmeister, hat sich zum Beispiel im vorigen Jahr für die Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U20 über 400 Meter Hürden qualifiziert. Clemens Knatz machte in seiner Paradedisziplin, dem Hochsprung, erst vor wenigen Wochen beim Hallensportfest in Frankfurt wieder mit einem Satz über 1,83 Meter auf sich aufmerksam.

In der Staffel bilden die sportlich talentierten Mehrkämpfer ein Team, das insgesamt drei Altersklassen umfasst: von U18- und U20-Athleten bis zu den Männern. „Die vier Schnellsten laufen“, erklärt Markus Hascher, dass dieses Kriterium für ihn bei der Zusammenstellung der Mannschaft am wichtigsten war.

Den schnellen Jungs macht das Training Spaß, erklären sie übereinstimmend. Mindestens drei Mal in der Woche sind sie für je zwei Stunden auf dem Sportplatz, um sich fit zu halten, die Kondition zu verbessern und an der Technik zu feilen.

Wegen vieler hervorragender Leistungen seiner Athleten ist der LCO regelmäßig bei den Sportlerehrungen der Stadt Lorsch vertreten. Auch über den Titel als „Team des Jahres“ konnten sich die Leichtathleten bereits freuen. Eine Urkunde aus dem Jahr 2011, aufgehängt im Treffpunkt am Stadion vor dem Fitnessraum, erinnert an den besonderen Erfolg und spornt zu weiteren Titeln an. „Eine Werbung für unseren Sport und unseren Verein“, freut sich nicht nur Trainer Hascher.

Der Kampf um Medaillen stehe für ihn aber nicht im Vordergrund, sagt Markus Hascher. Der 40 Jahre alte Bankangestellte, Hobby-Läufer und erfolgreiche Hoch- und Weitspringer, war selbst vor vier Jahren für den Titel als „Sportler des Jahres“ nominiert. Er will seine Schützlinge motivieren, ihre persönlichen Bestleistungen zu überbieten. Bei den Sprintern entscheiden Zehntelsekunden über Sieg oder Niederlage. „Zwei bis drei Zehntel sind bei uns eine Welt“, verdeutlicht Hascher. Zeiten, wie sie für Erfolge bei der Deutschen Meisterschaft notwendig wären, hätte das Lorscher Team aber nicht geschafft, räumt Hascher ein.

Ehrenamtlich als Trainer engagiert

Jonas Hedderich, Ulrich und Thomas Schneider sowie Clemens Knatz leiden zwar nicht unter Leistungsdruck, empfinden keinen Stress, sondern erleben den Wettkampfsport als Anreiz, ihr Können zu beweisen. Sie betreiben ihren Sport aber in der Freizeit. „Hauptberuflich“ haben sie als Schüler oder Student schließlich noch jede Menge abseits der Sprintstrecke zu tun. Jonas Hedderich engagiert sich ehrenamtlich zudem als Trainer. Das hebt Markus Hascher besonders hervor, denn Übungsleiter werden auch beim LCO händeringend gesucht.

Eine vielseitige Sportart wie die Leichtathletik „ersetzt das Fitnessstudio“, sagt Hascher und sorge für eine gute „Grundfitness“, schwärmt er. Nicht ganz unwichtiger Nebeneffekt ist: Die gemeinsame Bewegung draußen bringe junge Leute auch dazu, eine Zeit lang das Smartphone wegzulegen.

Bei der Süddeutschen Meisterschaft will das Quartett auch diesmal wieder dabei sein. Der Staffel zuschauen können Interessierte auch bei den Kreismeisterschaften, die am 6. Juni in Lorsch im heimischen Stadion ausgetragen werden. Anfeuern ist erlaubt.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.03.2020