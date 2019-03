Vier Streifen von der Krawatte geschnitten

LORSCH.Fröhliche Trophäensammlerinnen im Lorscher Rathaus erweiterten gestern, an Weiberfastnacht, ihre Kollektion an Krawattenstreifen. Schnitt um Schnitt, für jede der vier Fastnachtskooperationen einen Streifen, stutzten mehrere Damen Bürgermeister Christian Schönung den Schlips. Beim närrischen Sturm auf das Stadthaus war die Stimmung im Schöffensaal prächtig. Mit dabei waren die Närrischen Drei, die Bürger-Funken, der Katholische Frauenbund und die Rock ’n‘ Rabbits. Bunt und prächtig gekleidet, in Uniformen und Kostümen, rückten die Frauen mit Scheren an. Schnell gab sich der Bürgermeister der Übermacht geschlagen, gemeinsam wurde Fastnacht gefeiert, eingerahmt von unterhaltsamer Musik und begleitet von manchem Lied- und Wortbeitrag. t hz/Bild:Zelinger

