Viereckige Linden fürs Stadtzentrum

Der Hof Haus Lorbacher in Lorsch wird derzeit umgestaltet. © Lotz

Lorsch.Im Zentrum soll es noch schöner werden. Am Lorscher Benediktinerplatz laufen deshalb Umgestaltungsmaßnahmen. Richtung Back- und Brauhaus wurde ein Durchgang geschaffen. Das markante Sandsteinkreuz, das von seinem dortigen Standort entfernt wurde, wird – saniert – wieder zurückkommen. In der Bauausschuss-Sitzung war die Umgestaltung des Hofes Haus Lorbacher am Benediktinerplatz ein

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3124 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.03.2018