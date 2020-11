Virtuelles Gedenken am 9. November

Lorsch.Wegen Corona wird auch das Gedenken an die Opfer der Pogrome am 9. November in diesem Jahr anders gestaltet werden müssen. Darauf weist die Stadt hin. Eine Versammlung in einem großen Kreis an der Gedenkstätte ist diesmal nicht möglich.

Stattfinden soll deshalb eine virtuelle Form des Pogromgedenkens. Die Kranzniederlegung aus Anlass des Gedenkens an die sogenannte Reichskristallnacht

...