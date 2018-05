Anzeige

Lorsch.Das Vokalensemble Vivat ist am 31. Januar um 18.30 Uhr sowie am Sonntag (1.) um 9 Uhr in Gottesdiensten in der katholischen Kirche St. Nazarius zu hören. Im Anschluss an die Gottesdienste mit Gesängen der orthodoxen Liturgie gibt es ein Konzert. Der Eintritt zum Konzert mit den Solisten aus St. Petersburg ist frei, eine Spende erbeten. red