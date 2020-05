Volkslieder und Mozart im Garten

Lorsch.Musik verbindet, auch in Zeiten der Corona-Krise und der damit verbundenen Kontaktsperre. Das gilt vor allem für die älteren Menschen, die in einem Alten- oder Pflegeheim wohnen. Verwandte und Freunde dürfen nur in Ausnahmefällen zu Besuch kommen, ansonsten müssen sie sich aber vom Garten zum Balkon oder Fenster unterhalten.

Um den Bewohnern des Lorscher Johanniterhauses aber ein wenig

...