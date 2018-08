Anzeige

Lorsch.Zu zwei Projekten lädt der Lorscher Gesangverein Liederkranz im August ein. Wie der Vorsitzende Klaus-Dieter Schmidt erklärte, führt der Verein am 16. August (Donnerstag) eine Radtour durch. Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 18 Uhr am Haus der Vereine in der Schulstraße.

Radtour durch den Wald

Geplant ist ein Kurs durch den Lorscher Wald, mit Abschluss bei den Lorscher Klosterspatzen. Wer nicht mitradeln könne, habe die Möglichkeit, die Sängerinnen und Sänger bei den Klosterspatzen zu treffen. Sollte es an diesem Tag regnen, geht es mit dem Auto gleich zu den Spatzen. Mitglieder und Freunde sind dazu eingeladen.

Die zweite Aktion des Gesangvereins ist das traditionelle Volksliedersingen. Es findet diesmal am 24. August (Freitag) statt. Beginn ist um 18.30 auf dem Gelände des Vogelvereins im Birkengarten.