Vom Abendmahl bis zur Eiersuche

Lorsch.Die Evangelische Kirchengemeinde Lorsch lädt in der Karwoche und in den Ostertagen zu vielfältigen Gottesdiensten ein. Am morgigen Gründonnerstag wird um 19 Uhr an eine große Abendmahltafel im Kirchenschiff eingeladen. Pfarrer Renatus Keller wird mit der Gemeinde das letzte Mahl Jesu mit jüdischem Matzen und wahlweise Wein oder Traubensaft feiern. Der Instrumentalkreis übernimmt die

...