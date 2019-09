Einhausen.Der Herbst ist da und mit ihm die Kürbisernte. Auch auf den Feldern rund um Einhausen wird derzeit das orangefarbene Fruchtgemüse in große Holzkisten verpackt und zum Verkauf abtransportiert. In einige dieser Kürbisse dürften in den kommenden Wochen noch Gespenster-Gesichter geschnitzt werden, um an Halloween am 31. Oktober für den richtigen Gruseleffekt zu sorgen. kel/Bild: Keller

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 01.10.2019