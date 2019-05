Vom Kinderlied bis zu Jazz

LOrsch.Mit einem Eröffnungskonzert feierten am Samstag Initiatoren, Lehrer und Schüler die Gründung der neuen „Musikschule Stadt Lorsch“, die zum Jahresanfang erfolgte. Im Paul-Schnitzer-Saal spielten Nachwuchsmusiker ein Programm aus verschiedenen Epochen der Musik. Träger der Einrichtung ist das Konservatorium Bergstraße in Heppenheim. Dessen Zweigstelle im Anwesen von Klavierlehrerin Petra Weis in

...