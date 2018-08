Anzeige

Lorsch.Zu einem Sommerkonzert sind Zuhörer am kommenden Samstag (11.) in den Innenhof des Johanniterhauses in der Mannheimer Straße eingeladen. Beginn ist dort um 10.30 Uhr .

Klavier, Klarinette uns Saxofon

Die Matinee wird von Schülern der Klavierklasse von Petra Weis und der Klarinettenklasse von Wilma Kruse des Konservatoriums Bergstraße gestaltet. Bei Regenwetter findet die Veranstaltung im großen Speisesaal statt, wo Petra Weis seit vielen Jahren mit Schülern am Flügel für die Heimbewohner musiziert.

Einmal im Jahr – immer am Samstag nach den Sommerferien – wird der Garten des Johanniterhauses in die musikalischen Aktivitäten einbezogen. Die Bewohner und Gäste können draußen bei schöner Natur den Klängen von Klavier, Klarinette, Saxofon, Violine und Blockflöte lauschen.