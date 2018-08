Von Klassik bis Popmusik

Lorsch.Zu einem Konzert mit Schülern und Lehrern des Konservatoriums Bergstraße sowie mit Studierenden an Musikhochschulen, lädt die Leiterin der Lorscher Außenstelle des Konservatoriums, Petra Weis, ein. Es findet am Samstag (25.) um 17 Uhr im Paul-Schnitzer-Saal statt.

Nach dem erfolgreichen „Krabbelkonzert“ im Frühjahr dieses Jahres folgt jetzt ein Vorspiel, mit dem das Konservatorium einmal mehr die Qualität der musikalischen Ausbildung in Lorsch unter Beweis stellen möchte. Kinder, Jugendliche, aber auch Vertreter aus der Lehrerschaft haben dabei ein so anspruchsvolles wie abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. „Wir spielen weltberühmte Werke aus der klassischen Literatur“, so Petra Weis, die der Klavierklasse vorsteht. „Doch wir decken ebenfalls die populäre Musik ab, wie etwa Filmmusik“, ergänzt sie.

Mehrere Alters- und Lernstufen

Petra Weis ist von diesem in Lorsch neuen Format überzeugt: „Dass Lehrer, Studierende und Schüler ein gemeinsames Konzert geben, das möchten wir zukünftig öfter in Lorsch anbieten. Das Programm wird dadurch sehr abwechslungsreich, denn es sind alle Alters- und Lernstufen vertreten“.

Dieser generationsübergreifende Gedanke wird, wenn auch in anderer Form, schon seit Jahren durch eine lebendige Zusammenarbeit mit dem Johanniterhaus umgesetzt. „Es ist ebenfalls ein schönes Beispiel für das Zusammenbringen von junger und älterer Generation“, freut sich Petra Weis über den anhaltenden Erfolg dieses Konzeptes. Der Eintritt bei dem Konzert am kommenden Samstag ist frei. Spenden, die willkommen sind, kommen der zukünftigen Musikschularbeit in Lorsch zugute. Bezüglich der zukünftigen Arbeit und Ausrichtung dieser Ausbildungseinrichtung gibt es seit dem Frühjahr Hintergrundgespräche. Hierbei geht es um die weitere Aufwertung und Vertiefung der musikalischen Ausbildung in Lorsch. Die Ergebnisse dieser Gespräche gehen nun in die städtischen Gremien zur Abstimmung.

Klavier, Klarinette, Viola

„Im 25. Jahr der Kooperation zwischen dem Konservatorium Bergstraße und der Stadt Lorsch wäre es schön, wenn wir damit eine weitere Verbesserung der Zusammenarbeit erreichen würden, und zwar zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen, die Interesse am Erlernen eines Instrumentes haben“, so Bürgermeister Christian Schönung. Bei dem Konzert von Lehrer, Schülern und Studierenden am Samstag in Lorsch sind folgende Instrumente zu hören: Klavier, Violine, Viola, Klarinette, Blockflöte und Saxofon. red

