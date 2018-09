Von Klezmer bis Klassik

Lorsch.Das Ensemble „Simile“ unter der Leitung von Christel Langlotz gestaltet einen musikalischen Abend in der evangelischen Kirche in Lorsch. Termin ist am Freitag, 28. September.

Simile ist aus dem Kurs „Gemeinsam Musizieren“ der Kreisvolkshochschule entstanden, den die Lorscher Musikpädagogin Christel Langlotz als Volkshochschulkurs entwickelte und seit vielen Jahren mit großem Engagement durchführt.

Im Ensemble vertreten sind Flöten, Klarinetten, Saxofon, Cello und Klavier. Die Musikauswahl reicht von Klassik, Klezmer und Weltmusik bis hin zu Swing. Alle Stücke sind individuell arrangiert, jeder Musiker findet seinen Platz im Klanggefüge.

In erster Linie musizieren die Musiker zu ihrer eigenen Freude – manchmal wollen sie diese auch teilen und musizieren in der Öffentlichkeit, wie schon öfter geschehen in den vergangenen Jahren.

Zu „Herbstlichen Abend-Klängen“ sind Zuhörer nun willkommen. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Kirche, der Eintritt ist frei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.09.2018