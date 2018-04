Anzeige

35 Mal Kreismeister

Etliche unterschiedliche Feuerwehrhelme demonstrieren, dass die Lorscher Verbindungen in alle Welt haben. Das gilt auch für die Vielzahl der Uniformen, Orden und Abzeichen, die zu sehen sind. 1960 wurde die allerste Jugendfeuerwehr im Kreis Bergstraße in Lorsch gegründet. Sie ist, so Georg Heger, die erfolgreichste Jugendfeuerwehr in Deutschland. Heger erinnerte an die Deutsche Meisterschaft, fünf Hessenmeisterschaften und 35 Kreismeisterschaften.

Bestaunt wurde ein riesiges Löschfahrzeug mit Leiter aus dem Jahr 1924, das noch bis zum Jahr 1964 in Worms benutzt wurde. Prunkstück des Museums ist auch eine barocke Handdruckspritze aus dem Jahr 1871, aus der Zeit des Landgrafen Ludwig IX. von Hessen und Darmstadt. ml

Info: Weitere Bilder unter bergstraesser-anzeiger.de

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.04.2018