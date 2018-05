Anzeige

Lorsch.Evangelische Jugendlichen, die altersgemäß im kommenden Jahr konfirmiert werden, sind mit ihren Eltern eingeladen, sich zur neuen Konfirmanden-Gruppe des Jahrgangs 2018/2019 anzumelden. Das teilt die Kirchengemeinde mit. Die Jugendlichen werden von Pfarrer Renatus Keller und den Teamern gemeinsam rund ein Jahr begleitet und zur Konfirmation vorbereitet. „Die eigene Taufe ist keine Voraussetzung zur Teilnahme“, so Keller, „jeder und jede ist willkommen.“

Anmelden ab 6. Juni

Den neuen Konfirmanden wie ihren Eltern bietet die Kirchengemeinde Lorsch die Möglichkeit zur persönlichen Anmeldung am 6. Juni (Mittwoch) in der Zeit von 16 bis 18 Uhr sowie am 7. Juni zwischen 17 und 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus direkt neben der Kirche in der Nibelungenstraße 25. Das erste Konfirmanden-Treffen vor den Sommerferien ist für den 19. Juni (Dienstag) um 16.30 Uhr im Gemeindehaus terminiert. red