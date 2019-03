Vorentscheid zum Lorscher Abt

Lorsch.Der Lorscher Kultursalon im Theater Sapperlot geht mit zwei weiteren Gastspielen in eine neue Runde. Am heutigen Dienstag, 26. März, sowie am Dienstag, 9. April, findet dort der Vorentscheid zum Kleinkunstwettbewerb Lorscher Abt statt – ein Forum für Kabarettisten, Zauberer, Poetry Slamer, Jongleure, Pantomimen, Schauspieler, Clowns, Bauchredner, Gewichtheberinnen und vieles mehr. „Ein Abend, der uns alle schöner macht“, versprechen die Verantwortlichen in der Ankündigung.

Der Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Beginn ab 20 Uhr. Zwar ist der Eintritt frei. Die Veranstalter weisen jedoch darauf hin, dass die Künstler über Spenden freuen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019