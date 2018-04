Anzeige

Wolfgang Lenz wird zudem Ratschläge zum Kauf von Boulekugeln geben.

Vortrag über Gelehrtendorf

Dr. Hermann Schefers präsentiert schließlich das „Islamische Gelehrtendorf Bantignel im Bergland von Guinea in Westafrika“. Dieses Gelehrtendorf wird am kommenden Welterbetag (3. Juni) in das Netzwerk von Welterbestätten aufgenommen. Die Initiative für dieses Netzwerk ist im Jahr 2002 vom Kuratorium, dem Förderverein der Welterbestätte Kloster Lorsch, ausgegangen. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.04.2018