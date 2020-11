Vortrag über „grüne Reformation“ fällt aus

Lorsch.Seit mehr als 30 Jahren gibt es in Lorsch die Ökumenischer Novembervorträge. Bekannte Referenten wie zuletzt der Chefredakteur des christlichen Monatsmagazins Chrismon, Arnd Brummer, sowie der emeritierte Abt Franziskus Heeremann waren in dieser Reihe zuletzt in Lorsch zu Gast. Auch in diesem Jahr hatten die katholische und die evangelische Kirchengemeinde wieder zu einem solchen Vortrag

...