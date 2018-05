Anzeige

Lorsch.Zu einem Vortrags- und Filmabend unter dem Thema „Lebensmittel ohne Gift – geht doch!“ lädt die Evangelische Kirchengemeinde Lorsch zusammen mit den Kooperationsgemeinden Schwanheim und Lorsch am Donnerstagabend, 24. Mai, um 19.30 Uhr in das Lorscher Gemeindehaus bei der Kirche auf dem Wingertsberg (Wingertsbergstraße 24) ein.

Referent Michael Bergmann, ehemaliger Mitarbeiter der Christoffel-Blinden-Mission, hat ein erstaunliches Projekt in Ägypten besucht, das ihn fasziniert. Dazu zeigt er an diesem Abend den Film „Aus der Kraft der Sonne“ über das seit 40 Jahren erfolgreich produzierende Unternehmen Sekem in Ägypten mit seinem großen Bildungs-Programm. Aus Wüstenboden wurde demnach ein lebendiger Organismus aus Erde, Pflanzen, Tieren und Menschen. Giftfreie Ernten und Produkte seien erfolgreich vermarktet worden. Das Projekt sei wegweisend für nachhaltiges Wirtschaften, heißt es in der Ankündigung. „Nachhaltige Produktion gehört zu den besten Möglichkeiten, um Armut und Wirtschaftsflucht zu überwinden“, so Michael Bergmann. Es folgt eine Aussprache verbunden mit Informationen über das Finanzierungskonzept dieses Projektes durch Oikocredit. red