Wachsam bleiben in der Krise

Einhausen.In jedem Jahr wird am 9. November an die von den Nationalsozialisten 1938 inszenierte Reichspogromnacht erinnert. In jener Nacht wurden in ganz Deutschland Synagogen in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte geplündert, jüdische Mitbürger verprügelt, vertrieben, getötet. Das betraf auch Bürger jüdischen Glaubens aus Einhausen.

Etwa 20 Frauen und Männer nahmen in diesem Jahr mit

...