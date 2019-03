Wahlen beim Lorscher Tennisclub

Lorsch.Der TCO Lorsch lädt am heutigen Montag, 18. März, um 19.30 Uhr zu seiner Jahreshauptversammlung in die Clubgaststätte ein. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Neuwahl des Vorstandes.

Außerdem wird es Berichte und einen Ausblick auf das Tennisjahr geben. In die Sommersaison startet der Verein am 28. April. Bei einem gemeinsamen Arbeitseinsatz am kommenden Samstag, 23. März, ab 9 Uhr wollen die Mitglieder die Anlage fit für den Frühling machen.

Im Vorfeld der Jahreshauptversammlung feiert der TCO heute mit seinen Mitgliedern ab 18 Uhr offiziell die Neueröffnung der Vereinsgaststätte „Center Court“. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.03.2019